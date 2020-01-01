Просто божественные кексики на сметане. Очень нежные и вкусные!

Нежный вкусный десерт, он легко готовится и обязательно придется по вкусу вашей семье. По желанию, в такой кекс можно добавить любую начинку в виде изюма, орехов или свежих ягод!



Ингредиенты:

мука — 150 г

сметана — 2 ст.л.

сахар — 100 г

яйца — 2 штуки

растительное масло — 80 г

разрыхлитель — 1 ч.л.

ванилин — щепотка

Рецепт приготовления кексов: