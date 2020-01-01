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Просто божественные кексики на сметане. Очень нежные и вкусные!

Рецепт опубликован: 07 Апреля 2018 года
Рецепт обновлен: 01 Июня 2018 года
Просто божественные кексики на сметане. Очень нежные и вкусные!

Нежный вкусный десерт, он легко готовится и обязательно придется по вкусу вашей семье. По желанию, в такой кекс можно добавить любую начинку в виде изюма, орехов или свежих ягод!

Ингредиенты:

  • мука — 150 г
  • сметана — 2 ст.л.
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 штуки
  • растительное масло — 80 г
  • разрыхлитель — 1 ч.л.
  • ванилин — щепотка

Рецепт приготовления кексов:

  1. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану. Затем масло, ванилин и просеянную муку с разрыхлителем.
  2. Аккуратно перемешиваем и выкладываем в формочки на 1/3 высоты.
  3. Помните, что нужно оставлять место для подъема. Выпекаем при 180 С около 15 минут.
  4. Проверяем готовность зубочисткой. Приятного аппетита!
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