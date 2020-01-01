Просто божественные кексики на сметане. Очень нежные и вкусные!

Нежный вкусный десерт, он легко готовится и обязательно придется по вкусу вашей семье. По желанию, в такой кекс можно добавить любую начинку в виде изюма, орехов или свежих ягод!
Ингредиенты:
- мука — 150 г
- сметана — 2 ст.л.
- сахар — 100 г
- яйца — 2 штуки
- растительное масло — 80 г
- разрыхлитель — 1 ч.л.
- ванилин — щепотка
Рецепт приготовления кексов:
- Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану. Затем масло, ванилин и просеянную муку с разрыхлителем.
- Аккуратно перемешиваем и выкладываем в формочки на 1/3 высоты.
- Помните, что нужно оставлять место для подъема. Выпекаем при 180 С около 15 минут.
- Проверяем готовность зубочисткой. Приятного аппетита!