На днях искали рецепты закусок, подготавливаясь к Новому году – всегда хочется что-то новенькое приготовить, а то уже все приелось. Хотя многие салаты, наверное, не заменить, к примеру, селедка под шубой никогда не надоедает… Так вот, пока искали, наткнулась на салат «Анютка» и захотели его приготовить, а попробовав решили поделиться рецептом с вами. На вкус салат очень даже хорош. Единственное, что мы изменили, так это смешали майонез со сметаной 1:1, так салат получился легче и нежнее, но это уже на ваше усмотрение — если любите с майонезом, делайте только с ним. Или как вариант, приготовьте домашний майонез. И так, представляем вашему вниманию вкусный салат «Анютка» для любого застолья, готовить его просто и быстро.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Сыр — 50 г

Майонез — 1,5 ст.л.

Грецкие орехи — 1 ст.л.

Как приготовить вкусный салат «Анютка»: