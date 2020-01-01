На днях искали рецепты закусок, подготавливаясь к Новому году – всегда хочется что-то новенькое приготовить, а то уже все приелось. Хотя многие салаты, наверное, не заменить, к примеру, селедка под шубой никогда не надоедает… Так вот, пока искали, наткнулась на салат «Анютка» и захотели его приготовить, а попробовав решили поделиться рецептом с вами. На вкус салат очень даже хорош. Единственное, что мы изменили, так это смешали майонез со сметаной 1:1, так салат получился легче и нежнее, но это уже на ваше усмотрение — если любите с майонезом, делайте только с ним. Или как вариант, приготовьте домашний майонез. И так, представляем вашему вниманию вкусный салат «Анютка» для любого застолья, готовить его просто и быстро.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Сыр — 50 г
- Майонез — 1,5 ст.л.
- Грецкие орехи — 1 ст.л.
Как приготовить вкусный салат «Анютка»:
- Для начала сварите яйцо вкрутую, филе куриного бедра сварите в подсоленной воде до готовности, приблизительно минут 20 после закипания.
- Лук мелко нарежьте, поместите в миску и залейте крутым кипятком, через полминуты слейте воду. Это нужно, чтобы не было резкого запаха лука и горечи.
- На порционное блюдо установите кулинарное кольцо и выложите слой лука.
- Куриное мясо нарежьте на маленькие кусочки и выложите на лук.
- Яйцо мелко нарежьте и выложите на курицу.
- Смажьте майонезом, по желанию посолите.
- Яблоко очистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте, выложите на майонез. Совет. Чтобы яблоко не темнело, сбрызните его лимонным соком.
- Затем выложите тертый сыр.
- Смажьте майонезом и посыпьте тертым грецким орехом, снимите кулинарное кольцо. Салат «Анютка» готов. Приятного аппетита!