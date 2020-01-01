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Вкусный салат «Анютка» для любого застолья

Рецепт опубликован: 12 Декабря 2019 года
Рецепт обновлен: 16 Сентября 2020 года
Вкусный салат «Анютка» для любого застолья

На днях искали рецепты закусок, подготавливаясь к Новому году – всегда хочется что-то новенькое приготовить, а то уже все приелось. Хотя многие салаты, наверное, не заменить, к примеру, селедка под шубой никогда не надоедает… Так вот, пока искали, наткнулась на салат «Анютка» и захотели его приготовить, а попробовав решили поделиться рецептом с вами. На вкус салат очень даже хорош. Единственное, что мы изменили, так это смешали майонез со сметаной 1:1, так салат получился легче и нежнее, но это уже на ваше усмотрение — если любите с майонезом, делайте только с ним. Или как вариант, приготовьте домашний майонез. И так, представляем вашему вниманию вкусный салат «Анютка» для любого застолья, готовить его просто и быстро.

Ингредиенты:

  • Филе куриного бедра — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Сыр — 50 г
  • Майонез — 1,5 ст.л.
  • Грецкие орехи — 1 ст.л.

Как приготовить вкусный салат «Анютка»:

  1. Для начала сварите яйцо вкрутую, филе куриного бедра сварите в подсоленной воде до готовности, приблизительно минут 20 после закипания.
  2. Лук мелко нарежьте, поместите в миску и залейте крутым кипятком, через полминуты слейте воду. Это нужно, чтобы не было резкого запаха лука и горечи.
  3. На порционное блюдо установите кулинарное кольцо и выложите слой лука.
  4. Куриное мясо нарежьте на маленькие кусочки и выложите на лук.
  5. Яйцо мелко нарежьте и выложите на курицу.
  6. Смажьте майонезом, по желанию посолите.
  7. Яблоко очистите, удалите сердцевину и мелко нарежьте, выложите на майонез. Совет. Чтобы яблоко не темнело, сбрызните его лимонным соком.
  8. Затем выложите тертый сыр.
  9. Смажьте майонезом и посыпьте тертым грецким орехом, снимите кулинарное кольцо. Салат «Анютка» готов. Приятного аппетита!
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